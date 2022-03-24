Мужчина нашел старое свадебное фото и удивил пользователей сети его реставрацией

Пользователь сайта Reddit под ником IDoArtForYou отреставрировал и сделал цветной свадебную фотографию, которую он нашел на просторах интернета. Пост, в котором юзер показал архивный снимок до и после обработки, удивил других юзеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, свадебное фото было сделано в 1958 году. На нем невеста, снятая крупным планом, позирует в белом платье. "Это бабушка одного из пользователей Reddit в день своей свадьбы. Я отреставрировал снимок и добавил в него красок", - рассказал автор поста.

Результат его обработки восхитил пользователей сайта "То, как вы смогли передать тон и цвет кожи невесты, выглядит потрясающе. И у меня не хватает слов, чтобы описать, как хорошо вы раскрасили ее волосы. Прекрасная работа", - написал один из них. Однако некоторые пользователи обратили внимание, что цвет зубов невесты на отреставрированном фото выглядит ненатуральным. "Мне нравится ее улыбка на оригинальном снимке", - признался один из комментаторов.