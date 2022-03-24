NASA официально подтвердило, что открыто уже более 5 000 экзопланет

NASA сообщило, что в марте 2022 года была пройдена важная веха в истории космических наблюдений: астрономы открыли более 5 000 планет за пределами Солнечной системы. Если быть точнее, сейчас в архиве агентства задокументировано 5 005 экзопланет, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Это не просто число, - говорит Джесси Кристиансен из Института экзопланет NASA в Калифорнийском технологическом институте. - Каждая из них - это новый мир".

О новой партии экзопланет стало известно 21 марта. Их обнаружили с помощью телескопа "Кеплер".

Все обнаруженные на данный момент экзопланеты можно разделить на несколько групп: небольшие каменистые миры, газовые гиганты, во много раз превышающие размером Юпитер, и "горячие Юпитеры" на очень близких орбитах вокруг своих звезд. Существуют также суперземли, "мини-Нептуны", планеты, вращающиеся вокруг двух звезд одновременно или остатков мертвых звезд.

Самая первая экзопланета была открыта в начале 1990-х. С тех пор скорость их обнаружения многократно возросла.