https://news.day.az/unusual/1446792.html Неуловимая каплевидная медуза - ВИДЕО
Неуловимая каплевидная медуза - ВИДЕО
Эта неуловимая каплевидная медуза (Neoturris breviconis) была замечена во время глубоководного погружения в Британской Колумбии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ее размер меньше большого пальца! Несмотря на внешний вид, у медуз на самом деле нет мозга, вместо этого у них есть базовая "нервная сеть", которая проходит по всему их телу.
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