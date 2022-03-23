Эта неуловимая каплевидная медуза (Neoturris breviconis) была замечена во время глубоководного погружения в Британской Колумбии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ее размер меньше большого пальца! Несмотря на внешний вид, у медуз на самом деле нет мозга, вместо этого у них есть базовая "нервная сеть", которая проходит по всему их телу.