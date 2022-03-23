Шесть советов от фитнес-тренера начинающим заниматься спортом

Фитнес-тренер Фейсал Абдалла дал шесть советов начинающим заниматься спортом и напомнил о важности сбалансированного питания. Его слова приводит Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Абдалла посоветовал выпивать не менее двух литров воды в день и планировать меню заранее, чтобы сэкономить время и деньги. Еще он обратил внимание на то, что сбалансированное питание не подразумевает отказ от каких-либо продуктов: можно все, но в ограниченных количествах.

Тренер предложил ставить реалистичные цели и четко обозначать сроки для их достижения. Например, человек может запланировать пробежать 10 километров, сделать пять подтягиваний или научиться медитировать к определенной дате. По мнению Абдаллы, спортивные успехи и достижения нужно обсуждать с друзьями и близкими, чтобы закрепить результат и получить поддержку.