Врач назвал полезные для легких привычки

Российский врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал полезные для легких привычки. По словам доктора, для здоровья дыхательной системы необходимо держать осанку, использовать увлажнитель воздуха, петь, а также употреблять в пищу авокадо. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист предупредил, что в первую очередь для поддержания здоровья легких необходимо держать осанку. "Если человек постоянно сутулится, сидит, сгорбившись, опустив плечи, легким не остается ничего другого, как ограничить дыхательные движение и, соответственно, плохо вентилироваться", - объяснил он.

Врач также рекомендовал использовать дома увлажнитель воздуха. "Устройство оказывает положительное влияние на человеческий организм, поскольку облегчает дыхание, приводит в норму состояние слизистых и исключает их раздражение", - пояснил Агапкин.

Кроме того, медик посоветовал петь для поддержания здоровья легких. "Легкие на вдохе сначала расширяются, заполняются воздухом, а когда мы начинаем петь, легкие постепенно сжимаются, что тренирует дыхательную мускулатуру. Воздух выдавливается, и от 30 примерно до 50 тысяч раз в секунду происходит вибрация, которая массирует наши легкие", - резюмировал доктор.

"Ешьте авокадо, потому что оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, в частности олеиновой кислотой, которая обладает противовоспалительным действием", - добавил специалист. По его словам, большая часть заболеваний легких - это заболевания воспалительные, а продукт имеет свойство снимать воспаления.