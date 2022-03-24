https://news.day.az/unusual/1446996.html Конфуз с немецким астронавтом в открытом космосе - ВИДЕО
Конфуз с немецким астронавтом в открытом космосе - ВИДЕО
Первый выход в открытый космос для астронавта МКС едва не закончился полным провалом.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Маттиас Маурер должен был подключить новые шланги к системе охлаждения станции, но запутался в страховочном тросе. Причём он так бы ничего и не заметил, если бы об этом не сообщили коллеги.
Маурера начали координировать с Земли. Специалисты предложили ему повернуться на 90 градусов, вытянув ноги вдоль борта модуля. Со второй попытки освободиться от фала всё же удалось, и астронавт продолжил миссию за бортом.
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