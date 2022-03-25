Определены места с самым чистым воздухом в мире

Американские Виргинские острова, Новая Каледония и Пуэрто-Рико назвали самыми чистыми территориями в мире. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование швейцарской компании-производителя систем очистки воздуха IQAir, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы исследования проанализировали образуемое в результате сжигания ископаемого топлива и сельскохозяйственной деятельности загрязнение воздуха микрочастицами PM 2,5, которые могут провоцировать заболевания дыхательных путей, инфаркты, инсульты, а также онкологию.

В результате анализа выяснилось, что ни одна из исследуемых 117 стран не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в отличие от трех мест - американских Виргинских островов, французской заморской территории Новая Каледония и Пуэрто-Рико. Замыкают пятерку лучших Кабо-Верде и остров Саба в Карибском море. Самыми чистыми городами были признаны столицы территорий Нумеа, Шарлотта-Амалия, Сан-Хуан, а также Канберра и Сент-Джорджес.

Самые отрицательные результаты показали города Центральной и Южной Азии, а худшими странами по качеству воздуха признаны Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индия. Наиболее загрязненными городами названы Нью-Дели, Дакка, Нджамена, Душанбе и Маскат.