Женщина получила счет за газ на $2,5 млрд

Жительница Эдинбурга Бренда МакКоссик получила платежку за использование газа на $2.591.586.556. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я знала, что сумма будет расти, учитывая рост счетов за электроэнергию, но я не могла в это поверить! Должно быть, это рекорд на самый большой счет за электроэнергию за всю историю. Обычно я выключаю свет, когда мы выходим из квартиры, и убеждаюсь, что мы максимально экологичны, поэтому я знала, что тут какая-то ошибка", - возмутилась шотландка.

Позже компания Shell Energy отреагировала на жалобу женщины, прислав в итоге женщине новую платежку за газ - всего на £46.

Издание отмечает, что тем не менее, в Шотландии в последнее время действительно существенно выросли цены на газ.