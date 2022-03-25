Женщина получила счет за газ на $2,5 млрд
Жительница Эдинбурга Бренда МакКоссик получила платежку за использование газа на $2.591.586.556. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я знала, что сумма будет расти, учитывая рост счетов за электроэнергию, но я не могла в это поверить! Должно быть, это рекорд на самый большой счет за электроэнергию за всю историю. Обычно я выключаю свет, когда мы выходим из квартиры, и убеждаюсь, что мы максимально экологичны, поэтому я знала, что тут какая-то ошибка", - возмутилась шотландка.
Позже компания Shell Energy отреагировала на жалобу женщины, прислав в итоге женщине новую платежку за газ - всего на £46.
Издание отмечает, что тем не менее, в Шотландии в последнее время действительно существенно выросли цены на газ.
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