Загадочное существо обнаружили на берегу моря

На пляже в британском графстве Мерсисайд обнаружили двухметровую тушу загадочного существа. Об этом сообщает издание Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находку совершил местный житель Иэн Кеттл, гулявший по берегу моря со своим цвергшнауцером по кличке Дилан. По его словам, разлагающиеся останки заинтересовали пса, который принялся по ним кататься. Длина существа составляла примерно 180 сантиметров. Кеттл утверждает, что первоначально принял его за мертвого дельфина, который каким-то образом оказался слишком далеко от воды.

В местном природоохранном агентстве Green Sefton полагают, что туша осталась не берегу после сильного прилива, который случился на днях. "Вероятно, это какая-то из разновидностей дельфинов, которых периодически видят в Ливерпульском заливе и вдоль берега Сефтона", - предположил представитель организации.