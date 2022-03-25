Найден новый способ очищать воду от радиации

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) нашли новый способ очищать воду от радиации. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителей вуза, передает Day.Az.

Российские специалисты предложили использовать для снижения активности радионуклидов в воде наносекундные электромагнитные импульсы (НЭМИ). В результате воздействия коротких (0,6 наносекунды), но мощных (до 4 МВт) импульсов радионуклиды выпадают в осадок, таким образом жидкость очищается.

"Мы создали экспериментальную установку проточного типа, из которой радиоактивная вода под воздействием НЭМИ выходит почти чистой. Импульсы создаются специальным генератором, ранее изобретенным нами совместно с Институтом ядерной физики СО РАН. За две минуты в установке проточного типа вода с цезием-137 теряет 40 процентов своей активности", - рассказал доктор физико-математических наук, профессор Валерий Крымский.

По его словам, благодаря подобной технологии в итоге можно получить всего доли граммов осадка и литры очищенной воды.

Предполагается, что в дальнейшем разработка уральских ученых будет использоваться для очистки стоков промышленных предприятий, а также для ликвидации последствий радиационных и техногенных аварий.