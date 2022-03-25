Эксперт по этикету удивила людей, рассказав, как правильно есть рис

Жительница Англии показала, как нужно правильно есть рис, удивив пользователей соцсетей, пишет World of Buzz. Оказалось, многие люди не думали, что для этого потребуется вилка и нож, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Люси Челленджер - эксперт по этикету - рассказала людям, как нужно есть рис, сидя в общественном месте. По словам женщины, крупу не нужно черпать вилкой - для этого есть нож.

"Просто положите вилку в тарелку, с помощью ножа насыпьте на вилку рис, а затем аккуратно положите в рот. Так легче есть", - прокомментировала женщина.

Однако данный метод оценили далеко не все люди. Комментаторам показалось, что Люси создает проблему на пустом месте, а ее способ не имеет ничего общего с этикетом.

"Боже, как это глупо. Все азиаты сейчас, наверно, думают: "Какого черта она делает?" - написали зрители.