Сети фастфуда избавятся от токсичной упаковки

Компания Restaurant Brands International, которой принадлежат Burger King и другие известные бренды, объявила о планах полностью избавиться от химически вредной упаковки продуктов к концу 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О том, что картонные и бумажные упаковки содержат вредные для здоровья вещества, стало известно из отчета Consumer Reports. По данным исследования, чтобы коробка от гамбургера или бумажный стакан от лимонада сохраняли форму и не портились от большого количества масла или воды, в упаковку добавляют "вечные химикаты" ПФАС - вещества, которые вредят здоровью и окружающей среде.

Consumer Reports протестировала 118 продуктов из крупных сетей ресторанов быстрого питания - пакеты для картофеля фри, обертки для гамбургеров, бумажные тарелки и миски из картона для салатов. Следы "вечных химикатов" обнаружились в половине случаев. Чтобы снизить вред от ПФАС, потребителям рекомендуют вынимать фастфуд из обертки как можно быстрее и не разогревать пищу в оригинальной упаковке. Химикаты могут спровоцировать снижение иммунитета, повышение риска развития рака и осложнения при беременности.

ПФАС обнаружены в упаковках от "Макдоналдс", Burger King, и даже у брендов Trader Joe's и Cava, которые продвигают концепцию правильного питания. Больше всего вредных веществ сконцентрировано в пакетах от хот-догов Nathan's, обертках для сэндвичей в Chick fil-A и в упаковках для десертов в Burger King.