Обнаружены частицы внеземного происхождения в древнем льду Антарктиды

Российские ученые, работающие на станции "Восток" в Антарктиде, обнаружили в древнем антарктическом льду частицы внеземного происхождения - так называемые микрометеориты, рассказал директор Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ), ученый-геоморфолог Александр Макаров. Об этом пишет "Российская газета", передает Day.Az.

По словам исследователя, анализ на минеральный состав льдов позволяет найти частицы внеземного происхождения, в также слои вулканического пепла.

Макаров также рассказал, что ученые измеряют концентрацию газов в древних льдах. Так, например, было выяснено, что современная концентрация углекислого газа и метана гораздо выше максимальных значений за последние сотни тысяч лет, - человеческая деятельность привела к такому изменению атмосферы.

"Сегодня нами хорошо изучены образцы льда, возраст которых насчитывает 440 тысяч лет. В ближайшее время начнется оценка поднятого недавно льда, возраст которого приближается к 600 тысячам лет", - сказал ученый.