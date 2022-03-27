Письмо в бутылке из Америки нашли во Франции через 27 лет

Письмо в бутылке, отправленное американским рыбаком в 1995 году, нашли на побережье региона Бретань во Франции через 27 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщение написал Джонатан "Айван" Сондерс из города Глостер, штат Массачусетс. Он работал бортинженером на рыболовецком судне Hannah Boden. Американец описал судно, перечислил членов экипажа, включая капитана Линду Гринло, указал координаты, и попросил нашедшего письмо связаться с ним.

Бутылка с запиской была брошена в воду 20 апреля 1995 года у берегов Пуэрто-Рико, а расстояние, которое она проделала по морю за 27 лет, составляет около шести с половиной тысяч километров. Помимо письма в бутылке находилась долларовая купюра.

Журналистам удалось связаться с Гринло, но она сказала, что давно потеряла связь с Сондерсом. "Я не общалась с Айваном уже лет 20, но очень хотела бы снова повидаться. Очень забавно было бы написать ему: "Эй, смотри, кто-то нашел твою записку!" - пошутила капитан.

Также она пояснила, почему Сондерс положил в бутылку деньги. Это делают для того, чтобы нашедший не принял ее за обычный мусор и заинтересовался содержимым. Пока найти отправителя не удалось.