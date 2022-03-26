Ученые выяснили, как летучим мышам-вампирам удается питаться одной лишь кровью

Ученые-биологи выяснили, почему летучие мыши-вампиры - единственные млекопитающие, которые могут выжить на диете, состоящей только из крови, сообщает агентство Associated Press со ссылкой научный журнал Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Они сравнили геном летучих мышей-вампиров с 26 другими видами летучих мышей и выявили 13 генов, которые отсутствуют или редуцировались у летучих мышей-вампиров. На протяжении многих лет эти генные изменения помогали им адаптироваться к диете крови, богатой железом и белком, но содержащей минимум жиров и углеводов.

Большинство млекопитающих не смогли бы выжить на низкокалорийной жидкой диете из крови. Только три вида из 1400 видов летучих мышей могут это делать - остальные питаются, в основном, насекомыми, фруктами, нектаром, пыльцой или мясом маленьких лягушек и рыбок.

Летучие мыши живут в Южной и Центральной Америке рассказывает соавтор исследования Майкл Хиллер из Немецкого института Макса Планка. Ученый назвал их "живыми дракулами". Вампиры имеют размер около 3 дюймов (8 сантиметров) в длину с размахом крыльев 7 дюймов (18 сантиметров). Они прокусывают шкуру, а затем лакают кровь домашнего скота или других животных в темное время суток, - объяснил Хиллер.

"Кровь - ужасный источник пищи", - сказала Ханна Ким Франк, исследователь летучих мышей из Университета Тулейна, которая не участвовала в исследовании. "Совершенно странно и удивительно, что летучие мыши-вампиры могут выживать на крови - они действительно странные, даже если сравнивать их с другими летучими мышами".

Некоторые другие существа также имеют вкус к крови, в том числе комары, клопы, пиявки и блохи.

Последняя работа дополняет исследования другой команды, которая точно определила три из 13 потерь генов.

"Эта новая статья показывает, насколько летучие мыши-вампиры отличаются даже от других близкородственных летучих мышей, которые питаются нектаром и фруктами", - сказала Кейт Лэнгвиг, исследователь летучих мышей из исследовательского центра Virginia Tech, которая не участвовала в исследовании.

При такой низкокалорийной диете летучие мыши-вампиры не могут долго обходиться без еды. В крайнем случае сытые будут отрыгивать свою еду, чтобы поделиться с голодающим соседом. При этом, они отслеживают, кто помогал им в прошлом, сказал Хиллер, отметив, что у летучих мышей-вампиров сложные социальные отношения.

"Это не родственные отношения", - сказал Фрэнк Тулейн. "Они просто замечают и запоминают: ты хороший делец, я тебя вознагражу".