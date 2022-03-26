Создана виртуальная реконструкция красивейшего дома в Помпеях

Исследователям удалось создать потрясающую визуализацию Дома греческих эпиграмм в городе, который разрушил вулкан Везувий в 79 году н.э.

Ученые из Лундского университета, Швеция, создали удивительную 3D-модель дома с отреставрированными картинами и потрясающими фресками. С помощью виртуальной реальности ученые смогли узнать больше о том, почему именно таким образом размещались изображения на стенах дома, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одним из самых красивых домов в древнеримском городе Помпеи, где жили примерно 20 тысяч человек, был Дом греческих эпиграмм. Он находится северо-восточнее города Помпеи и когда-то был украшен замысловатыми фресками.

С помощью программы для создания игр Unity ученые смогли реконструировать это помещение вместе с удивительными примерами изобразительного искусства на стенах.

Затем, применив технологию виртуальной реальности, с помощью добровольцев, ученые смогли совершить путешествие по дому. Основной задачей добровольцев было обращать внимание на те элементы изображений, которые их впечатляют в первую очередь. Технология отслеживания взгляда фиксировала места, куда смотрели участники эксперимента. Это предоставило уникальную возможность для ученых оценить визуальные преимущества древнего дома.

"И сам дом и его внутреннее пространство, богато украшенное фресками, показывали всем посетителям, какой властью, богатством обладает владелец. Это подчеркивало высокий статус этой семьи", - говорит Данило Марко Кампанаро, соавтор исследования.

По словам ученого, результаты этого исследования показывают, как владелец дома стимулировал чувства посетителей, чтобы передать с помощью изображений информацию о своей силе и власти.

Новое исследование показало, что можно использовать визуальные впечатления участников в виртуальных реконструированных пространствах, чтобы получить дополнительные данные о жизни древних сообществ, говорят ученые.