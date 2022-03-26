Создано самое лучшее изображение короны Солнца

В феврале 2020 года аппарат Solar Orbiter нацелил все свои научные инструменты на Солнце. Всё ради того, чтобы ученые могли как можно больше узнать о нашей звезде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Приборы зонда собирают много разной информации, на основе которой исследователи делают важные открытия. Однако до широкой общественности обычно доходят простые и понятные новости, такие как эта: с помощью Solar Orbiter было создано невероятно детальное новое изображение солнечной короны.

Напомним, что солнечной короной ученые именуют верхний, самый не плотный и горячий слой атмосферы Солнца. Температура "короны" составляет около одного миллиона градусов Цельсия.

Так вот, специальные камеры Solar Orbiter создали изображение солнечной короны с разрешением 83 миллиона пикселей. Если быть точнее, то картинка представляет собой сетку из 9 148 на 9 112 пикселей, что примерно в 10 раз превышает разрешение современного 4K-телевизора.

7 марта 2022 года космический аппарат находился на расстоянии около 75 миллионов километров от Солнца. Тогда-то он и сделал этот новый суперчёткий снимок, а точнее 25 отдельных изображений в течение четырёх часов. Позднее ученые собрали их в единую мозаику.

Один из приборов орбитального зонда под названием SPICE улавливает излучение тех длин волн, которые необходимы для составления карт слоёв солнечной короны вплоть до хромосферы. Эта особенность позволяет "раздеть Солнце" и заглянуть ему под корону, измерить температуру хромосферы Солнца.

Фиолетовый цвет на картинке ниже обозначает газообразный водород при температуре 10 000 °C, синий - углерод при 32 000 °C, зелёный - кислород при 320 000 °C, а жёлтый - неон при 630 000 °C.

Полученные данные помогут ученым понять, как и почему повышается температура по мере удаления слоёв атмосферы Солнца от хроносферы (фактически его поверхности). Вопреки интуиции температура атмосферы нашего светила намного больше температуры поверхности Солнца (около 5 000 °C).