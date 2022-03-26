Названы помогающие в борьбе со стрессом продукты

Врач-дерматовенеролог клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова рассказала о продуктах, помогающих в борьбе со стрессом. Их она назвала в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт включила в список улучшающих настроение продуктов горький шоколад, орехи, жирную рыбу и растительные масла. Кроме того, стабилизировать эмоциональное состояние помогают зелень, овощи и фрукты. Андреанова уточнила, что особенно стоит обратить внимание на желтые, оранжевые и красные плоды. Также не лишним будет включить в рацион овсяную, гречневую и пшенную каши.