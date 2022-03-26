Названо повышающее риск заболеть COVID-19 природное явление

Медицинский директор проекта "Аллерготоп", врач аллерголог-иммунолог Елена Шуватова назвала весеннее цветение природным явлением, повышающим риск заражения коронавирусом. Об этом пишет "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рассказала, что при контакте с пыльцой структура слизистой меняется, что способствует проникновению вирусов в организм. Это означает, что контакт с пыльцой сам по себе снижает противовирусную защиту дыхательных путей.

"Слизистая оболочка дыхательных путей - тот барьер, который защищает наш организм от проникновения внутрь вредоносных агентов, в частности вирусов. Пыльца изменяет иммунные барьерные функции клеток эпителия дыхательных путей, и человек становится более уязвим для вирусов", - пояснила Шуватова.