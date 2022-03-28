Перечислены лучшие способы закончить неприятный разговор

Пользователи Reddit поделились лучшими способами закончить досаждающий телефонный разговор. Под постом, опубликованном юзером под ником @ddeliverance, комментаторы перечислили фразы, которые они используют, чтобы закончить неприятную беседу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если вы застряли на телефонном звонке и не хотите, чтобы он продолжался, закончите его так, чтобы никто не понял, что это сделали именно вы", - подписал автор пост, опубликованный в разделе платформы, на которой пользователи делятся полезными трюками.

"Позвольте мне отпустить вас", "Не буду вас больше задерживать", - поделились юзеры своими способами закончить разговор. В комментариях некоторые отметили, что их друзья и знакомые действительно часто говорят так, когда не хотят продолжать диалог. "Вот почему моя мать постоянно говорит мне: "Хорошо, тогда не буду отвлекать тебя от работы"", - пожаловался один из комментаторов.

"Однажды я сам позвонил себе в дверь, когда не мог вежливо прекратить неудержимый телефонный монолог моей знакомой", - рассказал еще один юзер. По его словам, имитация прихода нежданного гостя помогла ему закончить беседу.

Другие пользователи посоветовали сообщать собеседнику о "разряжающемся телефоне". "Эй, слушай, мой телефон вот-вот сядет", - написал юзер и добавил, что после сказанного следует отключиться от звонка. "Естественно, если вы будете делать это прямо перед тем, как повесить трубку, это будет заметно", - возразил ему еще один пользователь.

Многие также отметили, что стоит напрямую говорить собеседнику о намерении закончить разговор. "Скажите, что вам нужно идти, и повесьте трубку. Если вы используются все эти трюки, человек может подумать, что вы перезвоните, и будет ждать звонка", - пояснил один из комментаторов.