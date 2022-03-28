Биологи выяснили, почему удав не душит сам себя

Удавы не душат сами себя, когда сдавливают добычу, благодаря особенностям организма. Биологи выяснили, что эти змеи способны быстро регулировать дыхание, пропуская воздух через легкие посредством движений ребер. И пока его добыча гибнет в тесных "объятьях", охотник продолжает свободно дышать, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Джон Капано из Брауновского университета вместе с американскими и австралийскими коллегами выяснил, что Boa constrictor получает доступ к кислороду, хотя сдавливает жертву верхней третью своего тела - там же находятся легкие.

"Похоже, змеи тщательно контролируют, какая часть тела в тот или иной момент отвечает за вентиляцию легких. Это объясняет, как они могут использовать свою грудную клетку для того, чтобы убивать обладателя другой грудной клетки, оставаясь при этом в живых", - говорится в результатах исследования, размещенного в Journal of Experimental Biology.

Исследователи отмечают, что удавы обходятся без диафрагмы, они вынуждены постоянно двигать ребрами, чтобы вдохнуть и выдохнуть. У них достаточно длинные легкие, но нижняя часть системы похожа на "заткнутый воздушный шар" и не способна дышать самостоятельно.

Во время изучения процесса ученые накладывали манжету для измерения давления на разные части трех змей и изучали их движения во время сжатия. Выяснилось, что пережатые ребра удав смещает в другие части тела, чтобы компенсировать нехватку движения. Когда манжета мешала дышать верхним легким, Boa constrictor перемещали ребра вокруг области с легочными мешками.

В октябре 2021 года специалисты из Мичиганского университета рассказали о причинах резкого эволюционного всплеска после вымирания динозавров, которое произошло около 66 млн лет назад.

"Диверсификация млекопитающих в эпоху Кайнозоя была столь впечатляющей, что ее часто называют "эрой млекопитающих". Однако в то же время появилось не меньше видов змей, так что эпоху можно справедливо назвать и их именем", - отметили биологи.

Выяснилось, что новые виды активно заполняли экологические ниши, которые освободили динозавры.