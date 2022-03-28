Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставили на аукцион
Depozit faizini öncədən al!

Образцы лунной пыли, собранные Нилом Армстронгом, выставили на аукцион. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Образцы пыли с Луны были собраны Нилом Армстронгом во время первой пилотируемой высадки на земной спутник в 1969 году. После возвращения на Землю мешок с пылью посчитали пустым, и на какое-то время он потерялся, но в итоге оказался в музее космоса в Канзасе. Оттуда его украл сотрудник музея Макс Ари, в 2003 году мешок нашли в гараже вора, а самого Ари отправили в тюрьму за кражу, мошенничество и отмывание денег.

2015 году мешок, все еще считавшийся пустым, выставили на аукцион и продали юристу Нэнси Карлсон за 700 фунтов стерлингов. Карлсон отправила мешок в NASA для подтверждения подлинности, и во время осмотра специалисты обнаружили, что в нем находится лунная пыль. Первоначально NASA отказалось возвращать мешок с пылью обратно владельцу, но после двух лет юридических разбирательств было вынуждено это сделать. В 2017 году Карлсон продала мешок, уже без пыли, частному лицу за 1,4 млн фунтов стерлингов.

Теперь же лунную пыль, сконцентрированную вокруг алюминиевых деталей от мешка, продадут с аукциона 13 апреля. Ее стоимость оценивают в 600-900 тысяч фунтов стерлингов.