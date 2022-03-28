Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставили на аукцион

Образцы лунной пыли, собранные Нилом Армстронгом, выставили на аукцион. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Образцы пыли с Луны были собраны Нилом Армстронгом во время первой пилотируемой высадки на земной спутник в 1969 году. После возвращения на Землю мешок с пылью посчитали пустым, и на какое-то время он потерялся, но в итоге оказался в музее космоса в Канзасе. Оттуда его украл сотрудник музея Макс Ари, в 2003 году мешок нашли в гараже вора, а самого Ари отправили в тюрьму за кражу, мошенничество и отмывание денег.

2015 году мешок, все еще считавшийся пустым, выставили на аукцион и продали юристу Нэнси Карлсон за 700 фунтов стерлингов. Карлсон отправила мешок в NASA для подтверждения подлинности, и во время осмотра специалисты обнаружили, что в нем находится лунная пыль. Первоначально NASA отказалось возвращать мешок с пылью обратно владельцу, но после двух лет юридических разбирательств было вынуждено это сделать. В 2017 году Карлсон продала мешок, уже без пыли, частному лицу за 1,4 млн фунтов стерлингов.

Теперь же лунную пыль, сконцентрированную вокруг алюминиевых деталей от мешка, продадут с аукциона 13 апреля. Ее стоимость оценивают в 600-900 тысяч фунтов стерлингов.