Схватка двух свиней с медведем на ферме попала на видео

В США две свиньи подрались с медведем и выгнали его из хлева, пишет HuffPost. Вышедший из леса хищник надеялся отобрать у них еду, но встретил достойный отпор и капитулировал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на частной ферме в штате Коннектикут. Медведь залез в хлев к двум вьетнамским вислобрюхим свиньям, которые явно не ждали гостей. Как только чужак оказался на их территории, они кинулись в атаку, заставляя последнего бегать по клетке.

Кевин Дэвид и Ребекка Шоу - владельцы свиней - рассказали, что гордятся своими питомцами. По словам пары, животные никогда не отличались агрессивным поведением.

"Я очень горжусь ими, потому что Хэмми, который поменьше, боится даже собственной тени", - добавила Шоу.

Кроме того, мужчина с женщиной сообщили, что свиньи в результате инцидента не пострадали. Скорее всего, к ним попытался пробраться еще молодой медведь, который не знал, чего от них можно ожидать.