NASA планирует высадку на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует осуществить высадку человека на Марс до 2040 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава НАСА Билл Нельсон, выступая с ежегодным отчетом о работе ведомства.

"Наш план заключается в том, чтобы человек прошел по поверхности Марса к 2040 году", - сказал он.

Нельсон отметил, что работа в этом направлении продолжается, в частности, по линии создания спускаемых аппаратов для приземления на Марсе и электростанций для обеспечения людей на поверхности Марса и Луны электроэнергией.

Глава НАСА добавил, что первым шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и возможное создание на ее орбите станции, которая станет опорной точкой для исследования дальнего космоса. "Наша задача в том, чтобы применить знания, которые мы получим при работе и жизни на Луне, для продолжения продвижения в Солнечную систему", - сказал он.