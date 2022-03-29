В Китае обнаружили скелет совы, жившей 6 млн лет назад

Палеонтологи обнаружили в провинции Ганьсу на северо-западе Китая окаменелый скелет совы, жившей более 6 млн лет назад. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, скелет хорошо сохранился. Особь обитала на окраине Тибетского нагорья и, как установили специалисты, относится к уже вымершему виду. Рядом с ней ученые нашли окаменелые останки небольшого млекопитающего, которого, судя по всему, хищная птица съела незадолго до своей смерти.

Исследователи проанализировали строение костей в районе ее глаз и выявили важную особенность: сова, в отличие от большинства ее современных сородичей, вела дневной образ жизни. Находка позволила ученым установить новые факты, касающиеся эволюции этого отряда птиц, отметили в агентстве.