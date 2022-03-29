https://news.day.az/unusual/1448353.html Рецепт запеченных перцев с курицей и овощами - ВИДЕО
- Красный и желтый болгарские перцы
Рецепт запеченных перцев с курицей и овощами - ВИДЕО
Блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом запеченных перцев с курицей и овощами.
Необходимые ингредиенты:
- Красный и желтый болгарские перцы
- 250 гр куриного филе
- 1 крупный помидор
- 1 репчатый лук
- 1 кабачок
- Консервированная кукуруза
- Сыр "Моцарелла"
- 2 ст.л сметаны
- Оливковое масло
- Соль, перец, орегано
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