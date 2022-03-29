Рецепт запеченных перцев с курицей и овощами
Depozit faizini öncədən al!

Блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом запеченных перцев с курицей и овощами.

Необходимые ингредиенты:

- Красный и желтый болгарские перцы
- 250 гр куриного филе
- 1 крупный помидор
- 1 репчатый лук
- 1 кабачок
- Консервированная кукуруза
- Сыр "Моцарелла"
- 2 ст.л сметаны
- Оливковое масло
- Соль, перец, орегано