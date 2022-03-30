Женщина нашла на пляже сундук с кладом

Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с монетами и драгоценными камнями. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

38-летняя Дженни Фицджеральд утверждает, что наткнулась на зарытый в песок сундук, когда вместе с семьей чистила пляж в графстве Норфолк. "Я позвала мужа и сказала, что нашла что-то потрясающее, но он ответил только: "О нет, еще и этот мусор", - вспоминает она. Тяжелую находку пришлось тащить без его помощи.

Фицджеральд и ее дети соскребли с сундука песок при помощи зубных щеток. Затем им удалось добраться до его содержимого через поврежденное дно. Внутри оказалось около сотни монет, преимущественно викторианских и времен короля Георга III, правившего Британией в конце XVIII века. Некоторые монеты, по словам женщины, выглядели средневековыми и древнеримскими. В сундуке также лежали драгоценные камни, ржавые карманные часы, старый флакон с духами, кольцо с печатью и серебряный спичкодержатель, на котором выгравировано имя "Эрнест".

"Мне никогда не попадалось на пляже ничего подобного, - признается Фицджеральд. - Обычно я ищу морское стекло и ракушки, поэтому было невероятно найти что-то такое". Она отправила находки экспертам, которые смогут определить их ценность.