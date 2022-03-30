Названы неожиданные свойства кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданные свойства кофе. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" он рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта. Кроме того, пить кофе также рекомендуется гипертоникам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, кофе является очень полезным напитком. "Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени", - рассказал специалист. Кроме того, кофе полезен для сердечников, добавил он. "Он уменьшает [риск] инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток", - резюмировал он.

Медик также отметил, что кофеин - один из самых распространенных стимуляторов. "80 процентов людей употребляет кофеин в той или иной форме, но в кофе, помимо кофеина, около тысячи полезных биологически активных веществ", - уточнил он.