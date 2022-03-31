Диетологи предупредили об опасности семечек

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с "Москва 24" рассказала, что чрезмерное употребление семян подсолнечника может быть опасно для человеческого организма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, данный продукт способен привести к набору веса, так как является очень высококалорийным. В 50 граммах очищенных семечек содержится около 400 килокалорий. Макиша отмечает, что это сопоставимо с полноценным приемом пищи.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург, в свою очередь, добавил, что семечки могут нанести вред людям с гастритом. "Когда мы пережевываем семечки, образуются довольно острые краешки у того, что мы проглатываем. И эти краешки могут довольно здорово раздражать эрозии, то есть приводить к обострению гастрита и язвенной болезни", - объяснил он. Гинзбург предупредил, что семечки могут также вызывать аллергию.