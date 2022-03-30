Школьник научил ворон сортировать мусор

Школьник из Реутова (Россия) создал проект по обучению ворон сортировке мусора. Для этого он использовал нейросети, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Юный изобретатель занял со своей разработкой первое место на XVIII Балтийском научно-инженерном международном конкурсе.

Установка школьника состоит из специализированного контейнера с видеокамерой, изображения с которой анализирует нейросеть. Она распознает мусор и открывает подходящий под него контейнер. И туда уже птица помещает свою находку.