К каким заболеваниям приводит высокий уровень влажности в квартире?

По словам представителей Национальной службы здравоохранения Великобритании, повышенная влажность вредит здоровью. Например, плесень может производить различные аллергены, раздражители, ядовитые вещества. Поэтому у человека могут возникнуть такие симптомы аллергии, как насморк, чихание, сыпь на коже, покраснение глаз. Помимо этого, плесень способна вызвать приступы астмы, а также увеличить вероятность заражения респираторными заболеваниями и инфекциями, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Также наиболее чувствительны к вредному воздействию плесени люди с подавленным иммунитетом (например, те, кто проходит химиотерапию), а также с болезнями дыхательных путей и различными проблемами с дыханием.

Национальная служба здравоохранения Великобритании добавляет, что опасна повышенная влажность и для других категорий людей. Это дети (в том числе младенцы), пожилые, а также те, кто страдает экземой (кожное заболевание). Им нужно стараться как можно меньше времени проводить в помещениях с высоким уровнем влажности.