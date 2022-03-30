Знаменитые кольца Сатурна исчезают

Одной из наиболее известных своим видом планет Солнечной системы является Сатурн, который и наблюдать в телескоп довольно интересно из-за системы колец вокруг него. Однако, как оказалось, эти кольца постепенно исчезают, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Анализ видеозаписей последних лет с "Кассини", межпланетной станции, запущенной для изучения Сатурна, показывает, что на самом деле кольца могут быть молодыми по космическим меркам. Они появились где-то между 10-ю и 100 млн лет назад, в то время как динозавры еще ходили по Земле.

Ученые до сих пор точно не знают, почему кольца Сатурна вообще сформировались, хотя преобладает теория, согласно которой они - результат разрушения одной из старых лун планеты. Она подошла слишком близко к Сатурну и оказалась "растерзана".