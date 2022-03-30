В каком возрасте соцсети наиболее опасны для психики подростка?

Социальные сети опасны для психологического здоровья подростков в периоды "сильного недовольства жизнью", пишет портал The Verge со ссылкой на исследование Кембриджского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для мальчиков это период с 14 до 15 лет, а для девочек с 11 до 13. По словам исследователей, это средний возраст полового созревания ребенка.

Подростки, которые чаще использовали социальные сети в эти периоды, набрали меньше баллов по показателям удовлетворенности жизнью, чем те, которые проводили меньше времени в соцсетях.

Исследование проводилось с 2011 по 2018 год, в нем приняли участие 17 тыс. человек в возрасте от 10 до 21 года.