Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты

Россиянам, заразившимся омикрон-штаммом коронавируса, следует отказаться от мороженого и других сладких десертов. Обратить внимание на питание посоветовала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, сахар в сладких и жирных десертах, таких как мороженое, негативно влияет на иммунитет. "Тем более мороженое - это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен, потому что во фруктах есть дополнительные витамины, есть клетчатка, которая необходима нашему организму", - объяснила Игнатикова.

Она добавила, что во время восстановления после болезни десерты есть можно, но в небольших количествах.

Игнатикова отметила, что укрепить иммунитет поможет легкое, но при этом калорийное питание. Для этого подойдут отварные овощи и продукты с большим содержанием белка, например, мясо, рыба, яйца и творог в виде омлетов и котлет на пару. По ее словам, такая диета облегчит пищеварение, что даст организму больше энергии для борьбы с инфекцией.