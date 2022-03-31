Чилийские ученые бьют тревогу - древнейшие мумии оказались под риском исчезновения по причине глобального потепления. Из-за аномальных дождей и ветра останки выходят на поверхность земли. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На данный момент часть мумий племени Чинчорро находится под землей на песчаном склоне холма в Арике, чилийском портовом городе на краю пустыни Атакама. Эта территория вместе с погребениями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за увеличившегося числа аномальных дождей и ветра мумии, возраст которых насчитывает около семи тысяч лет, начали выходить на поверхность земли. Археологам регулярно приходится помечать эти области и перезахоранивать останки.

Кроме того, некоторая часть мумий находится в музее. Ранее сотрудники жаловались, что из-за повышения влажности воздуха, вызванной также глобальными изменениями климата, в экспонатах активизировались бактерии, которые превратили останки в черную слизь.

Останки кочевников Чинчорро долгое время считались самыми старыми мумиями в мире. Однако исследование, опубликованное в 2022 году в журнале European Journal of Archaeology, гласит, что захоронения охотников-собирателей в долине Садо (Португалия) насчитывает около восьми тысяч лет.