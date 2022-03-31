Обнаружены ледяные вулканы на Плутоне

Астрономы США обнаружили признаки существования гигантских ледяных вулканов на Плутоне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изображения вулканов были получены космическим аппаратом "Новые горизонты". В одном из регионов с очень небольшим количеством ударных кратеров преобладали огромные возвышенности с бугристыми склонами. Подобные геологические особенности исследователи не встречали больше нигде в Солнечной системе.

Ученые проанализировали геоморфологию и состав формаций и пришли к выводу, что этот регион образовался в результате криовулканических процессов, тип и масштаб которых пока что является уникальным для Плутона. Для появления гигантских куполов высотой в несколько километров требуется несколько точек, в которых происходили бы извержения, и большой объем выброшенного материала (около десяти тысяч кубических километров). Некоторые из куполов сливаются друг с другом, образуя более сложные формы в плане.

Существование массивных геологических элементов предполагает, что внутренняя структура Плутона способствует удержанию большего количества тепла, чем ожидалось до "Новых горизонтов".