Мужчина рассказал о самом коротком и грустном свидании в истории

Житель США рассказал, что сходил на свидание с женщиной, которое закончилось для него не самым лучшим образом, пишет Independent. Оказалось, что новая знакомая использовала его, чтобы он довез ее до другого бойфренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам американца, он познакомился с женщиной в Tinder и договорился с ней погулять. В назначенный день он подъехал на машине к дому собеседницы, посадил ее в автомобиль, и пара поехала в сторону центра.

"Вживую она была еще привлекательнее", - вспоминает он.

Внезапно женщина попросила мужчину заехать к ее подруге, якобы она оставила у нее свои вещи. Ухажер не стал возражать, поэтому свернул на нужный адрес и стал ждать, когда его спутница вернется, однако та не спешила.

На сообщение женщина тоже не ответила, поэтому американец решил постучать в дверь дома, где должна была жить подруга. На пороге появился высокий незнакомец, покрытый татуировками. Он и сообщил мужчине, что его приятельница закрылась в другой комнате с соседом.

"Не буду врать, по дороге я пролил пару слезинок", - добавил обманутый ухажер.

Мужчина добавил, что женщина писала ему на следующий день, но он не ответил и удалил ее номер. Сам он описал неудачное свидание как "самое короткое и грустное в истории".