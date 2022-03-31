Дроны оказались для самолетов опаснее птиц

За последние несколько лет дроны уверенно проникли в нашу жизнь. В Азербайджане дроны используют как в научных, так и в бизнес-кругах. Эти автоматизированные маленькие помощники в основном ведут геолого-разведочные работы, наблюдают за поведением и миграциями животных, а так же используются в разных спортивных и публичных мероприятих.

В нашей стране эти устройства становятся все более технологически продвинутыми и доступными по цене. Их грузоподъемность, дальность и время полета достаточны для того, чтобы они не только творили добро, но и представляли вполне реальную опасность - от мелкого хулиганства до террористических атак.

Почему дроны так опасны?

1. В августе 2018-го года во время военного парада в Каракасе два дрона взорвались недалеко от трибуны, где выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

2. Предрождественский апокалипис в Гатвике. Тогда десятки тысяч человек не попали на свои рейсы, так как над территорией аэропорта кружился чей-то дрон. Его появление спровоцировало самый большой перебой в авиасообщении Британии со времен извержения исландского вулкана в 2010 году.

Борьба отрядов полиции, спецслужб и военных с несанкционированным летающим аппаратом напоминала американское телевизионное шоу с вертолетной погоней.

3. Известны случаи, когда при помощи дрона заключенным в США сбежал из тюрьмы. В Южной Каролине дрон прилетел на территорию тюрьмы строгого режима и сбросил заключенному кусачки. В итоге осужденному 48-летнему Джимми Коси удалось сбежать.



Большое беспокойство дроны вызывают у знаменитостей из-за нарушения границ частной собственности.

Кто может использовать дроны в Азербайджане?

Для использования дронов на территории Азербайджана требуется специальное разрешение, которое выдается Госагентством гражданской авиации Министерства транспорта, связи и высоких технологий как физическим, так и юридическим лицам.

Для этого, в первую очередь, необходимо обратиться в министерство непосредственно или онлайн и предоставить ряд документов. Если заявитель является физическим лицом, он должен предоставить персональные данные, а юридическое лицо - сведения по государственной регистрации. Кроме того, необходимы документы, в которых отражена техническая информация об аппарате, его фотографии, заключения соответствующих государственных органов. Далее владельцу БПЛА выдается специальное разрешение, после получения которого еще следует подать заявку на регистрацию дрона.

Чем же опасны дроны в аэропортах и почему вокруг них поднимается такой шум?

Ответ очень прост: дроны представляют физическую угрозу. При столкновении с гражданским самолетом беспилотник среднего размера может стать причиной значительных повреждений.

Опасность столкновения самолета с дроном можно привести на примере птиц: по словам инженера авиационных двигателей "У производителей авиационных двигателей на данный момент две основные проблемы - обледенение и птицы. Современные самолеты проектируют так, чтобы обеспечить защиту и от того, и от другого. В случае с птицами двигатели испытывают с помощью тушек куриц - агрегат должен выдерживать попадание птицы весом 1,5-2 кг. Хотя двигатели иногда всасывают, например, шапки техников и забытые гаечные ключи. Даже гайки могут привести к трещинам и сколам, из-за которых двигатели снимают с самолетов.

К сожалению, птицы и дроны в основном летают на опасных высотах и вблизи аэропортов, где самолеты взлетают и садятся. Это самые уязвимые этапы полета, во время которых двигатели работают на повышенных мощностях. В отличие от дронов проблему с птицами более или менее научились решать или хотя бы прогнозировать. Специальные авиационные орнитологи должны знать сезонные гнездования, бороться со свалками в районе аэропортов. По этой же причине аэропорты находятся на расстоянии от водоемов и сельхозполей".

Если предположить, что плотность дрона равна плотности птицы, двигатели современных самолетов должны в теории выдерживать попадание в них дронов весом до 2 кг. Простые модели дронов, как правило, весят гораздо меньше. Например, весьма распространенная модель DJI Spark весит всего 300 г. Более мощная модель от того же производителя, DJI Inspire, весит уже больше 4 кг. Современные профессиональные модели, способные переносить тяжелые кино- и фотокамеры, весят намного больше. Чем грозит самолету встреча с такими тяжеловесами? Вполне вероятно, отказом двигателя.

Что случится при столкновении самолета с дроном?

Очевидно, что заблудившийся беспилотник может причинить самолету куда больше ущерб, угодив в двигатель он запросто может стать причиной крушения лайнера.

Вспомним про канадских гусей. Их вес - от 2,5 до 6,5 кг, как у большинства беспилотников среднего и полупрофессионального класса. Именно гуси стали причиной громкой посадки в самолета на воду в реке Гудзон в январе 2009 года. Тогда гражданский Airbus A320 со 150 пассажирами на борту столкнулся с косяком этих птиц, что привело к отказу обоих двигателей. Самолет начал медленно и почти неуправляемо падать, никак не успевая вернуться в аэропорт. К счастью, экипажу удалось экстренно посадить машину на реку в черте Нью-Йорка.

Ажиотаж вокруг дронов, летающих вблизи аэропортов, отчасти возникает потому.

В Университете Дeйтона в США предприняли попытку сымитировать столкновение квадрокоптера ±(1 кг) и 4-местного самолета Mooney M20 на скорости 383 км/ч. На видео, опубликованном университетом, видно, что квадрокоптер разорвал обшивку и значительно повредил крыло самолета.

Специалисты опасаются, что дроны могут наносить самолетам гораздо больший урон, чем птицы. Дроны изготовлены из материалов более прочных, нежели мягкие ткани птиц. Кроме того, литий-ионные батареи при попадании внутрь самолета, вероятно, вызовут возгорание.

Махир Будагов