Журавль выпроводил аллигатора с площадки для гольфа

Канадский журавль выпроводил выползшего на площадку для гольфа аллигатора в американском городе Орландо, штат Флорида. На видео с птицей обратил внимание сайт телеканала News Channel 8, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встречу журавля и рептилии записал на видео Дэвид Скот Шульц на поле гольф-клуба Eagle Creek Golf Course.

Чтобы запугать противника, журавль расправлял крылья и следовал за ним. Таким образом птица сопроводила рептилию до пруда.

"Журавль преследовал аллигатора по дорожке. Я счел, что это была не лучшая идея", - отметил Шульц.