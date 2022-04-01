В Швеции детали для транспорта начали делать из бумаги. Заменить пластик более безопасным для планеты материалом решила компания CAKE, которая производит бесшумные электрические мотоциклы, пишет Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Над созданием альтернативы пластику в автомобильной промышленности CAKE работает совместно с фирмой Papershell - изобретенный ей материал станет основой для создания экологичных деталей. Речь идет о волокнистом композите из целлюлозы, который прочнее пластика и в разы менее вреден для климата - на один килограмм материала из бумаги приходится 650 граммов выбросов CO2, в то время как на полипропилен приходится 4,95 килограмма эмиссий.

Тестировать детали для корпусов мотоциклов из бумаги начнут в ближайшее время, а к 2025 году компании планируют выпустить самый экологичный в мире байк. "Мы счастливы сотрудничать с CAKE и с нетерпением ждем, что инновационный материал оставит использование пластика в прошлом", - заявил глава Papershell Андерс Брейтольц.

В компании CAKE заявили о необходимости проверить устойчивость компонентов из целлюлозы к жидкостям, ультрафиолетовому излучению, огню и различным погодным условиям. Затем производитель мотоциклов надеется заменить до 100 процентов пластика в своей продукции новым материалом.