Охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение в 2022 году

Опытный охотник за Лох-несским чудовищем (Несси) зафиксировал первое наблюдение в этом году, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эоин О'Фаодхагейн, регулярно записывающий свои наблюдения через установленную на берегу озера веб-камеру, просматривая кадры 23 марта, заметил что-то необъяснимое. По словам мужчины, это были два объекта, которые двигались параллельно друг к другу. Сам он уверяет, что увидел доказательства существования чудовища, однако пользователи сети считают, что наблюдатель спутал Несси с бревном или каким-то мусором.

"Более северный объект резко повернул влево, оставляя необычный след. Это точно не бревно или какие-то обломки", - заключил Эоин.

Гэри Кэмпбелл, зафиксировавший более 1 136 предполагаемых наблюдений за Несси за последние 26 лет, заявил, что весной мифическое чудовище обычно начинает проявлять признаки активности.