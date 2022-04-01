Как скоро можно остановить глобальное потепление?

Процесс увеличения средней температуры на планете будет происходить, даже если завтра люди полностью откажутся от сжигания ископаемого топлива. Объясняется это тем, что тепло, которое образовалось из-за сжигания ранее, все равно продолжит нагревать воздух. Так получится ли у человечества остановить изменение климата и как скоро?

По словам профессора климатологии Ричарда Б. (Рики) Руда, на самом деле самые первые теории об изменении климата были сильно упрощены. Включали созданные учеными модели лишь атмосферу, и лишь потом к ней добавились суша, океаны, ледяные щиты, биологические и химические особенности. Современные модели уже довольно точно демонстрируют то, как ведут себя парниковые газы. Это дает возможность различить тепло, которое содержится в океане, и нагрев воздуха из-за углекислого газа, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Сейчас специалисты считают, что если удастся устранить все источники тепла (парниковые газы, из-за которых тепло распространяется через океанические течения, погодные изменения), то самая высокая температура на планете будет наблюдаться скорее через 10 лет, а не через четыре десятилетия. Этот пик станет точкой, когда температура начнет стабилизироваться. Однако даже если это произойдет, то из-за накопленного тепла таяние льда, повышение уровня моря и другие процессы, связанные с изменением климата, будут продолжаться.

Особенно это касается океанов. Они, по словам эксперта, даже после прекращения выбросов парниковых газов будут влиять на климат из-за накопленного ими тепла целый век или даже больше. Океан сам по себе динамичен, рассеиваться тепловая энергия будет тоже неравномерно по мере того, как температура будет стабилизироваться.

При этом все известные на сегодня данные говорят о том, что в ближайшем будущем люди столкнутся с ускоренным глобальным потеплением. Поэтому нужно постараться сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и адаптироваться к происходящим изменениям.