Унесённый вихрем парапланерист чудом уцелел и запечатлел неуправляемый полёт

Любитель острых ощущений, угодил в незавидную ситуацию, когда потоки локального вихря подхватили его параплан, во время туристического путешествия по заповеднику, находящемуся на территории федеральной земли Штирия в Австрии, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Переживший не самые приятные моменты в своей жизни австриец каким-то чудо не пострадал, когда вихрь поднял его параплан на несколько метров от земли. Судя по кадрам записи, дерево, оказавшееся на пути у парашюта, спасло автрийского экстремала от тяжёлых последствий. Сам автор драматичной записи написал в комментариях, что пережил это испытание и практически не пострадал.