Названо лучшее время для употребления кисломолочных продуктов

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что употреблять кисломолочные продукты, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, стоит на голодный желудок. Эксперт рассказал, что они содержат ценные белки, кальций, необходимый для укрепления костной ткани, а также бифидобактерии, нормализующие работу кишечника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бобровский считает, что самая большая польза кисломолочных продуктов в том, что они являются поставщиками аминокислот, а "это - строительные кирпичики для тела".

Растущему организму, выздоравливающему организму они особенно нужны. В отличие от молока, у них есть большое преимущество - их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются, пояснил Бобровский.

Употреблять эту продукты лучше в определенные моменты: не менее чем через полтора часа после еды - лучше на голодный желудок, указал специалист. Иначе уменьшится благотворное влияние бифидобактерий на пищеварительную систему.

Бобровский также разъяснил, что в отличие от молока, кисломолочные продукты можно употреблять на ночь, но стоит придерживаться адекватного количества.