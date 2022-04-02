В США появилась возможность пожить в летающей тарелке. Рядом с городком Лэйк-Плесид в штате Флорида для аренды предложили дом в виде инопланетного космического корабля, пишет Realtor.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Куполообразное сооружение возвели в 1974 году, его площадь достигает 140 квадратных метров. У здания стальной каркас, изогнутые потолки и круглые окна - дизайн и планировка дома уникальны. Сейчас недвижимостью владеет агент по недвижимости из Майами Майкл де Филиппи, который приобрел постройку в ноябре 2021 года за 140 тысяч долларов.

До продажи здание долгое время пустовало, и де Филиппи пришлось провести капитальный ремонт в помещениях, чтобы избавить их от последствий типичных для Флориды жары и высокой влажности. Риелтор также добавил в интерьер яркие акценты, такие как оранжевые балки и неоновую подсветку. В доме есть гостиная, кухня, две спальни и лаундж-зона на чердаке. Одновременно в здании может проживать до шести человек, а за аренду придется заплатить 150 долларов в сутки.