Найдена самая далекая за все время наблюдений звезда

Космический телескоп Хаббл нашел самую далекую за все время наблюдений звезду, которую назвали Эарендель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обнаружить эту звезду астрономам из датского Института Нильса Бора удалось благодаря случайному массивному скоплению галактик. По мнению ученых, звезда от 50 до 500 раз массивнее Солнца, а также ярче его в миллионы раз. Обычные методы обнаружения космических объектов в этом случае малоприменимы, поскольку расстояние в 28 миллиардов световых лет крайне существенно, поэтому специалисты использовали гравитационную линзу.

Астрономы считают, что исследование Эарендель позволит изучить самую раннюю Вселенную. Ведь исследование дальних космических объектов иллюстрирует их состояние в далеком прошлом. Наблюдения в высоком разрешении позволят нам понять из чего состояли самые первые галактики.