Доказана теория раннего вымирания неандертальцев

Испанские исследователи доказали ранее существовавшую теорию вымирания неандертальцев до того, как кроманьонцы проникли в Европу. В этом им помогли найденные в ходе раскопок артефакты на стоянке Аранбальца-2 на севере Испании. Результаты работы описаны в журнале PLoS One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Антропологи изучили более пяти тысяч мустьерских и шательперонских орудий труда, после чего пришли к выводу, что в Аранбальца-2 проживало около 80 тысяч человек. Поселенцы этой территории покинули стоянку около 39 тысяч лет назад, примерно в то же время, когда неандертальцы исчезли в большей части Европы.

Также проведенный анализ показал, что большая часть артефактов относится к неандертальской эпохе, однако две группы находок принадлежат к разным временным периодам и никак не пересекались. По мнению ученых, жители мустьерской культуры исчезли гораздо раньше, чем на эту территорию проникли представители шательперонской эпохи примерно 45 тысяч лет назад.