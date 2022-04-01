Книжный блогер Зейнаб Джахан поделилась на своей странице в Instagram публикацией о произведении "Полночная библиотека", в котором объясняется как понять, что делает вас по-настоящему счастливым.

"Вы когда-нибудь задавались вопросом : "Как я здесь очутилась?" Словно вы в лабиринте и совершено запутались, и все по вашей же вине, ведь это именно вы всякий раз сворачивали не туда? И вы знаете, что существует множество маршрутов, которые могли бы вам выбраться, ведь вы слышите всех этих людей снаружи, которые уже вышли, и они смеются и улыбаются. А порой вы даже видите их сквозь изгородь. Мимолетные фигуры через листву. И они кажутся такими чертовски счастливыми, что вышли оттуда, и вы не злитесь на них, но злитесь на себя - за то, что не справились. Бывает у вас? Или этот лабиринт только для меня?"

Это текст из книги "Полночная библиотека" которую мы читали с девочками в Феврале. Многие книголюбы предпочли бы посмотреть фильм, нежели читать эту историю как книгу, однако я не жалею, что удалось именно прочесть.Чувствую, что фильм сделают слишком ванильным.

Для ясности - это не серьезное литературное произведение, нет потрясающего слога, да и идея не новая. Но. Было так приятно читать, и догонять автора в мыслях о нашем существовании. К слову, Нора, попала в библиотеку, между жизнью и смертью - типичный сценарий туннеля в коме. В ней, ей предлагалось прожить сотни, тысячи своих других жизней. Заглядывая в них, одна за другой, Нора избавлялась от тяжелого груза сожалений, с которыми покидала этот мир. Так вот. Вроде бы ничего особенного. Все мы знаем, что ход событий был бы совсем другим, если б одним утром мы решили пройтись, а не проехаться, если б просто повернули на право, вместо того чтобы идти прямо. И всё так и, каждый из нас хоть раз в жизни думает : ах если бы. Кто-то с прекрасным предчувствием, но больше людей винят себя чуть-чуть или очень, не только за то, что сделали или не сделали в своей жизни, но и за то, что сделали с жизнью других. Эта книга - классное напоминание о том, что чтобы вы не делали, как бы ВЫ не поступили - жалкие люди остаются жалкими, слабые остаются слабыми, те кто вас любят - любят вас во всех жизнях, вне зависимости от того, сколько раз вы это доказывали. И ещё - в каждой из возможных жизней вы берете с собой себя. И только вы знаете, что делает вас по-настоящему счастливым", - говорится в публикации.