Мясников перечислил полезные продукты, которые могут быть вредны

Морская рыба, мюсли, фруктовые йогурты неизменно входят в рацион тех, кто увлекается здоровым питанием. Но так ли они полезны на самом деле? Или это всего лишь миф? Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", к каким продуктам следует относиться с осторожностью и кому они могут быть вредны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рыба

Крупная морская рыба (тунец, лосось) содержит большое количество ртути. Доктор Мясников напомнил, что беременным женщинам не стоит устраивать себе рыбный день чаще двух раз в неделю. Считается, что повышенное количество ртути может быть опасно для ребенка. Что делать тем, кто находится в интересном положении, но при этом мечтает о рыбных деликатесах? Александр Леонидович предлагает купить мелкую рыбешку и морепродукты.

Мюсли

По словам доктора Мясникова, хлопья на завтрак - это кладезь полезных витаминов, микроэлементов, клетчатки. Единственная проблема - некоторые виды мюсли могут быть сладкими, а сахар вреден. "Но все равно здесь сахара меньше, чем в стакане газировки", - заметил телеведущий.

Проростки

Проростки некалорийны, содержат массу полезных веществ, а также являются отличным дополнением к салатам. И все бы ничего, но их не всегда хорошо промывают, поэтому непрошеным "ингредиентом" в блюде может стать земля.

Молоко

"Молоко из-под коровы - вещь вредная. И кровь оно содержит, и кроверазжижающие определенные средства, поэтому у детей может быть геморрагия. И эстрогены, из-за которых, если пить постоянно это молоко, у девочек может начаться раннее созревание", - сообщил доктор Мясников. Он советует пить не парное молоко, а пастеризованное. Причем оно должно быть пониженной жирности. Кроме того, доктор Мясников заметил, что употребление большого количества молока может стать фактором риска для развития рака простаты у мужчин. Так что представителям сильного пола лучше пить не более двух чашек в день.

Йогурты

"Здесь пользы изначально нет", - категорично сказал доктор Мясников о фруктовых йогуртах. По его словам, такие продукты содержат "одни трансжиры и сахар". Он считает, что фруктовые йогурты не должны вообще входить в рацион приверженцев здорового питания. По словам телеведущего, йогурты не могут быть полезными при длительном сроке хранения - обещанных пробиотиков в них просто нет.