В Германии создали фильтр для очистки воды от частиц микропластика

Немецкие физики разработали технологию, которая позволяет использовать лазерные излучатели для изготовления фильтров сверхтонкой очистки воды, способных удалять из нее все фрагменты микропластика. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Института лазерных технологий Общества Фраунгофера (ILT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам удалось создать первый фильтр, способный удалять все частицы микропластика из сточных вод. Для решения этой задачи нам пришлось разработать подход, позволяющий пробуривать огромное число очень небольших отверстий в металлической фольге за очень короткий промежуток времени", - заявила научный сотрудник ILT Андреа Ланферманн, чьи слова приводит пресс-служба института.

Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. По этой причине последние полвека экологи и океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана.

Эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются морской фауной. Значительная часть из них может попадать в человеческий организм вместе с мясом рыбы и другими жителями морей. Группа физиков из Института лазерных технологий Общества Фраунгофера в Аахене (Германия) под руководством Ланферманн разработала фильтр, способный удалить все подобные частицы из воды.

Очистка воды от микропластика

Он представляет собой сверхтонкий стальной лист, в котором ученые проделали почти 60 млн отверстий диаметром в 10 микрометров при помощи специальной лазерной установки, созданной в лабораториях Института лазерных технологий. Она представляет собой мощный лазер, подключенный к набору из линз и прочих оптических приборов, расщепляющих его луч на 144 отдельных пучка частиц света.

Эти миниатюрные лазерные лучи, как объясняют Ланферманн и ее коллеги, обладают достаточной мощностью для того, чтобы испарять железо и почти мгновенно порождать отверстия в тонких листах из стали. Каждый луч при этом можно индивидуально контролировать, что позволяет использовать данную систему не только для производства фильтров, но и тонкой обработки различных деталей и компонентов электроники.

Работу прототипа фильтра исследователи проверили на образцах воды, загрязненной микрочастицами пластика, которые широко применяются в качестве "чернил" при трехмерной печати. Как показали первые опыты, стальной фильтр удалил из воды все частицы пластика, в том числе и самые небольшие его фрагменты.

В ближайшее время немецкие физики планируют разработать промышленную версию их установки, которая позволит производить более крупные фильтрующие системы. Ее создание, как надеются ученые, позволит человечеству всерьез приступить к борьбе с микропластиковым загрязнением природы.